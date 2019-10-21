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FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'nda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 5 kişiden 3'ü, gözaltına alındı.

21.10.2019 11:11FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'nda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 5 kişiden 3'ü, gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması' içinde yer aldıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 12 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 5 kişiden 3'ü, gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Kaynak: DHA

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