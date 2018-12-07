Fetö'nün Yurt Dışı ve Yurt İçi Yapılanmasına Operasyon: 42 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

07 Aralık 2018 Cuma 14:19



07 Aralık 2018 Cuma 14:19

FETÖ'nün yurt dışı ve yurt içi yapılanmasına operasyon: 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildiİSTANBUL - Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütün yurt dışı ve yurt içi yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen 42 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyonların İstanbul ayağında 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin yurtdışı ve yurtiçi yapılanmasında yer alan kişilere yönelik İstanbul'da merkezli 5 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün yurtdışı ile Fatih, Bakırköy, Güngören, Zeytinburnu ve Bağcılar yapılanmasına dönük İstanbul başta olmak üzere Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Burdur'da haklarında yakalama bulunan 42 kişi için yeni bir operasyon düzenlendi. Örgütsel faaliyetlerde bulunan ve FETÖ üyelerince kullanılan kriptolu haberleşme aracı Bylock programı kullandıkları ve mesaj içerikleri çözümlenen şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonların İstanbul ayağında 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 38'inin aktif olarak faaliyet gösterdiği, 4 şüphelinin ise Bylock kullandığı öğrenildi.Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin bilgisayar ve cep telefonlarına el konulurken, polis zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarını sürdürüyor.Firari 34 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.