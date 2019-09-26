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FETÖ operasyonu

Yalova merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

26.09.2019 10:21
Yalova merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.
Yalova, Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
FETÖ operasyonu

Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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