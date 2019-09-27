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FETÖ operasyonu

Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

27.09.2019 10:28
Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında sözde üst düzey yönetici oldukları iddiasıyla 24 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Ankara, Konya ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve KHK ile meslekten ihraç edilen üçüncü sınıf emniyet müdürü Abdülkadir Ü, emniyet amiri Ahmet D, komiserler Abdülkadir K, Fatih Mehmet D, Mecit B, Mehmet E, Mehmet Ö, Salih Ö, Bülent T, komiser yardımcıları Ahmet Şevki D. ile Emine G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Adalet Sarayı'na götürüldü.
FETÖ operasyonu

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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