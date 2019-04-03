Fetö Operasyonunda 4'ü Muvazzaf, 5 Askere Gözaltı

KAYSERİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt adına düzenlenen sohbetlere katıldıkları iddia edilen 4'ü muvazzaf, 5 asker gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarının düzenlediği sohbetlere katıldıkları iddia edilen 1 emekli ve 4 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliler Ş.B., A.K., E.C., A.D. ve A.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. - Kayseri
Kayseri, Güncel
Kaynak: DHA