03 Nisan 2019, 12:11
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Fetö Operasyonunda 4'ü Muvazzaf, 5 Askere Gözaltı

Fetö Operasyonunda 4

KAYSERİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt adına düzenlenen sohbetlere katıldıkları iddia edilen 4'ü muvazzaf, 5 asker gözaltına alındı.

KAYSERİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt adına düzenlenen sohbetlere katıldıkları iddia edilen 4'ü muvazzaf, 5 asker gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarının düzenlediği sohbetlere katıldıkları iddia edilen 1 emekli ve 4 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliler Ş.B., A.K., E.C., A.D. ve A.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. - Kayseri Kayseri, Güncel
Kaynak: DHA