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FETÖ operasyonunda 40 polis gözaltında

Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda 40 polis gözaltına alındı.

03.08.2019 16:35
FETÖ operasyonunda 40 polis gözaltında

Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda 40 polis gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 41 polisten 40'ı Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde ekiplerce yapılan aramada dijital malzemelere el konuldu. Ekipler, bir şahsın yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor. - ADANA


Adana, 3. Sayfa, Kadın

Kaynak: İHA

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