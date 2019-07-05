05.07.2019 23:51
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FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adli kontrolle serbest

FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adli kontrolle serbest

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Zonguldak merkezli operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen 8 şüpheliyi yakalamak için Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü kadın 8 şüpheli Zonguldak Adliyesine sevk edildi. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanan 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Güncel

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