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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı

Denizli'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 3'ü tutuklandı.

03.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:44FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı
'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar geçtiğimiz hafta içi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Kentte yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında askeri okuldan ilişiği kesilen 1 şahıs olmak üzere 15 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, yakalanan şahısların 'terör örgütüne üye olma ve sabit ankesörlü hatlardan örgüt tarafından arandıkları' iddia edildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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