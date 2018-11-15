15 Kasım 2018, 13:48
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Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Adliyeye Sevkedildi

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Adliyeye Sevkedildi

İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 13 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen Manisa ve İstanbul'da daha önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında  Bylock kullandığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında eski asker, hemşire ve öğretmenlerin bulunduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 13:48