Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Adliyeye Sevkedildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 13 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen Manisa ve İstanbul'da daha önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında Bylock kullandığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında eski asker, hemşire ve öğretmenlerin bulunduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 14:19