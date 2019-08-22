FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'i tutuklandı

Balıkesir
merkezli olarak yapılan FETÖ/PYD operasyonlarında yakalanan 10 kişiden 2'i tutuklandı. Yakalanan 8 FETÖ şüphelisinin adli işlemleri devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen; 4 hava astsubay 1'i ihraç, 5 deniz astsubay'dan 1'i ihraç, 1'i açıkta, 2'si kara astsubay olmak üzere, toplam 11 kişinin yakalanmasına yönelik; Balıkesir merkezli 11 ilde Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya
'da yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı., 21.08.2019 günü adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli SEGBİS ile alınan ifadeleri akabinde tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Gözaltında bulunan 8 kişinin ise adli işlemleri devam ettiği ve firar olan 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR