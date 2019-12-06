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FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - BALIKESİR

Balıkesir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

06.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:45
'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Ankara, Ordu ve 'daki adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin Balıkesir kent merkezi ve Savaştepe ilçesinde yaptığı eş zamanlı operasyonda, örgütün "polis mahrem imamı" ve "asker mahrem imamı" olduğu değerlendirilen, "ByLock" kullanıcısı R.K, C.S, M.K.G. ve B.M.M. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.S. ve M.K.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.M.M. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüpheli R.K. ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.
FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - BALIKESİR

Balıkesir, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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