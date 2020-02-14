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FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlı daha serbest bırakıldı - SİVAS

Sivas merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:06
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zabıt katipleri R.D, A.Ü, infaz koruma memuru S.M. ve ihraç edilen cezaevi müdürü H.Y, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içinde sorumlu düzeyde bulunan ve "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" kullandığı tespit edilen 8 şüpheli, Sivas, Kayseri ve Aksaray'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Operasyonda dün adliyeye sevk edilen muhasebeci M.D, sağlık müdürlüğünden ihraç edilen E.Ç, infaz koruma memuru T.Y. ve muhasebeci A.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlı daha serbest bırakıldı - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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