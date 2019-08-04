Haberler» Güncel» Haber

FETÖ operasyonunda yakalanan 41 polis, Adana'ya getirildi

ADANA merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda dün gözaltına alınan 41 polis, bugün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

04.08.2019 15:16 FETÖ operasyonunda yakalanan 41 polis, Adana'ya getirildi
ADANA merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda dün gözaltına alınan 41 polis, bugün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Ardışık arama sistemiyle haberleşen 41 polisin adreslerine, dün eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da gözaltına alınan 41 kişi, sorgulanmak üzere bugün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma sürdürülüyor.



Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26   GTO'dan psikologlara zeka ölçeği uygulama eğitimi
15:24   17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
15:23   ZONGULDAK 1,5 TONLUK BOĞA 'KOCAMAN', 30 BİN TL'DEN SATILACAK
15:21   Esed rejiminin şartlı ateşkesine muhaliflerden temkinli yaklaşım
15:20   Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmaları 10. yılında
15:20   Otobüs yangınında ölen İlhan Adalı, toprağa verildi
15:20   Arazi kavgasında eniştesini öldürdü