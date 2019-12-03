Haberler » Güncel » FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi - Haber

FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi

BURSA'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

03.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:52FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi

BURSA'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, büfelerdeki telefonlardan FETÖ'nün önde gelen üyelerince ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis, ile İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 47 şüpheliyi gözaltına aldı.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

22 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan 16 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ise polisteki sorgusu sürüyor.



Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:17 Engelli Sevda'nın tek eğlencesi okuduğu kitapları - Haber
11:16 Kar nedeniyle 60 köy yolu kapandı - Haber
11:12 Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açıldı - Haber
11:11 Bitlis'te kar yağışı - Haber
11:11 Yenipazarlı Gazi Timurtaş'a madalya - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
10:35 Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor - Haber
10:32 Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez - Haber
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:45 Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 11:18:27