Haberler» Güncel» Haber

Fetö operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.09.2019 16:01 Fetö operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı öne sürülen bir teğmen, bir astsubay ile askeri okuldan atılan 22 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan kararın ardından 3 Eylül'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Ankara, İstanbul ve Bursa'da şafak operasyonu düzenledi. 22 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararının devam ettiği öğrenildi.



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18   TİKA Gönüllüleri Kosova'da
20:16   Temizlik ekiplerinin "çöp" mesaisi
20:15   Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
20:15   İçişleri Bakanı Soylu, akademisyenlerle buluştu (2)
20:14   Malezya'da kaçak faaliyet gösteren 17 geri dönüşüm fabrikası kapatıldı
20:12   Muğla'da helikopterli trafik denetimi
20:12   Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı