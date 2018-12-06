Fetö/pdy Davasında İki Sanığa Hapis Cezası

06 Aralık 2018 Perşembe 16:19



06 Aralık 2018 Perşembe 16:19

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan tutuklu iki sanık, 6 yıl üçer ay hapse mahkum edildi.Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammet Yiğit K. ve Kadir Y. ile avukatları katıldı.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanıkları isnat edilen suçtan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı.Heyet, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak sanıkların adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine hükmetti.