Fetö/pdy Davasında Sanığa Hapis Cezası

Karabük
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Beyret ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı, isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.
Karabük
07 Aralık 2018 Cuma 16:50