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FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:12FETÖ/PDY'nin
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.
Soruşturmada, bir polis memuru, bir muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, bir muvazzaf uzman onbaşı, bir muvazzaf sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılan öğrenci, 2 sivil hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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