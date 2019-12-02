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FETÖ/PDY'nin Gümüşhane il imamı ve eşi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" ve eşi, Trabzon'da gözaltına alındı.

02.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:38FETÖ/PDY'nin Gümüşhane il imamı ve eşi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde " il imamı" ve eşi, 'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Gümüşhane "il imamı" M.G ile eşi A.G, Ortahisar ilçesindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.
Üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında ByLock kullandıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve kapatılan şirketlerde SGK kayıtları tespit edilen şüphelilerin kaldıkları hücre evinde yapılan aramada, farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gümüşhane, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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