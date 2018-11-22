Maceracı Programını Yapan Murat Yeni, FETÖ'den Gözaltına Alındı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu kanalında "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni'yi İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
ERZİNCAN'A GETİRİLDİ
Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Erzincan,Murat Yeni
22 Kasım 2018 Perşembe 13:03