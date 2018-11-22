22 Kasım 2018, 13:03
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Maceracı Programını Yapan Murat Yeni, FETÖ'den Gözaltına Alındı

Samanyolu kanalında Maceracı adlı programı yapan Murat Yeni, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu kanalında "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni'yi İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Murat Yeni

ERZİNCAN'A GETİRİLDİ

Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Erzincan,Murat Yeni
22 Kasım 2018 Perşembe 13:03



YORUMLAR (34)
RUMUZ: evvelki yediğin hurmalar. . . . .
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CİMACI ŞEYH: SALMAYIN BUNU MİLLETİN RIZKINI YİYOR HAYVANOĞLU HAYVAN
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KERİM: Bunun fetöcü olduğunu sağır sultan bile duymuştu
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SEGMEN: Cevremde en az 15 kisi var bunlardan, utanmadan Diyanetin camilerini kullaniyorlar. yer Alamanya. . .
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REFERE: Biz gündemi işimize göre yaşarız. Hem duymak istedğimizi duyarız hem duymak istediğinizi duyururlar. Azcık zekası olan koskoca paşaların hepsinin fetöcü olmayacağını bilir. Darbe girişimini yapan hainler Kemalistler ve Fötöcülerdir. Kemalist olarak atlandırdığım kişiler putçu olanlar. Atatürk'' ü inançsız güruhlarında işine geldiği gibi gören kullanan putçulardan bahsediyorum. Bu ülkeyi Atatürk ''''Allah Allah'''' sesleri ile cephelere koşan inançlı vatanseverlerlerle kurtardı.
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