14 Aralık 2018, 10:45
»»

Fetö/pdy Operasyonları Devam Ediyor

Fetö/pdy Operasyonları Devam Ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında 1'i astsubay 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında 1'i astsubay 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firar olarak aranmakta olan 'ByLock' kullanıcısı 1 şüpheli ev hanımı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Isparta ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise Bandırma'da biri astsubay diğeri TMO'da memur olarak görev yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR Bandırma,Balıkesir
14 Aralık 2018 Cuma 10:45



YORUMLAR