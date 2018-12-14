Fetö/pdy Operasyonları Devam Ediyor

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında 1'i astsubay 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Balıkesir genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı
ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firar olarak aranmakta olan 'ByLock' kullanıcısı 1 şüpheli ev hanımı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Isparta
ve Ankara
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise Bandırma'da biri astsubay diğeri TMO'da memur olarak görev yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR
Bandırma,Balıkesir
14 Aralık 2018 Cuma 10:45