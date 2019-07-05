FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı

BURSA'da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sözde mahrem imamı olduğu belirlenen S.S., İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.FETÖ/PDY Terör örgütü mahrem imamı olduğu tespit edilen S.S için adresinde bulunamaması üzerine, 21 Haziran'da, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çalışma başlatan ekipler, S.S.'nin Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi'nde saklandığını ve yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirledi. Yapılan takibin ardından, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla S.S., yakalanarak gözaltına alındı.

- Bursa