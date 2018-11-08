Fetö/pdy Operasyonunda Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir
'de, FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları iddiası ile yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonla yakalanan B.S., Ayşenur Ç. ve Ferid Cihan U., sorgularının tamamlanmasının ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
'ByLock' kullandıkları öne sürülen şüphelilerden Ayşenur Ç. ve Ferid Cihan U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
08 Kasım 2018 Perşembe 17:46