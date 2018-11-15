Fetö/pdy Soruşturmasında 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

15 Kasım 2018 Perşembe 12:27



15 Kasım 2018 Perşembe 12:27

FETÖ/PDY soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildiAralarında eski asker ve hemşire de varBylock programını kullandığı tespit edilen şüpheliler yakalandıİSTANBUL - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri arasında haberleşmek amacıyla kullanılan Bylock programını kullandığı tespit edilen; eski asker, hemşire, öğretmen ve örgütün sivil yapılanmasına yönelik dün Manisa ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 7 şüpheli gözaltına alındı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.