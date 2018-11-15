15 Kasım 2018, 12:27

Fetö/pdy Soruşturmasında 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

FETÖ/PDY soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi Aralarında eski asker ve hemşire de var Bylock programını kullandığı tespit edilen şüpheliler yakalandıİSTANBUL - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan...

FETÖ/PDY soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aralarında eski asker ve hemşire de var
Bylock programını kullandığı tespit edilen şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri arasında haberleşmek amacıyla kullanılan Bylock programını kullandığı tespit edilen; eski asker, hemşire, öğretmen ve örgütün sivil yapılanmasına yönelik dün Manisa ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 7 şüpheli gözaltına alındı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
15 Kasım 2018 Perşembe 12:27



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