Fetö/pdy'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Karabük
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Karabük merkezli İstanbul
ve Balıkesir
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, A.E.Y, S.K, A.A.T, U.A ve Y.Ç gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karabük, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA