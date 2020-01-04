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FETÖ/PYD üyesi yeniden cezaevine gönderildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ/PYD terör örgütü üyesi bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

04.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:07 FETÖ/PYD üyesi yeniden cezaevine gönderildi
'in ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ/PYD terör örgütü üyesi bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce 2016 yılında FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen ve bir müddet sonra cezaevinden çıkan E.K. 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan E.K. sağlık kontrolünden geçirilerek tekrar Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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