14 Aralık 2018 Cuma 12:14



14 Aralık 2018 Cuma 12:14

SAVAŞ GÜLER - Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından 65 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, haklarında herhangi bir sorus¸turma bulunmayan kişilerin aktif olarak kullanıldığı belirtildi.Konya Cumhuriyet Savcısı İbrahim Köstekci tarafından hazırlanan 361 sayfalık iddianamede, yu¨ru¨tu¨len sorus¸turmalar kapsamında firari olan o¨rgu¨t mensuplarına da yeni yapılanmada sorumluluk verildiği ancak bu kişilerin kaldıgˆı yerler ya da o¨gˆrenci evlerinin abonelik is¸lemlerinin, haklarında is¸lem bulunmayan s¸ahıslar adına ac¸tırılarak gizlilik tedbiri uygulandıgˆının anlas¸ıldığı aktarıldı.İddianamede, "Daha o¨nce o¨rgu¨te ait ev veya yurtlarında kalmıs¸, ya da o¨rgu¨tle irtibatlı egˆitim kurumlarında egˆitim almıs¸ ancak herhangi bir sorus¸turma geçirmemiş kişilerin yeni do¨nem yapılanmada aktif olarak kullanıldıkları belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.Öğrenciler, üst yöneticiler aracılığıyla tespit ediliyorYeni dönemde FETÖ'den işlem görmüş kişilerin üniversite çağına gelmiş çocuklarının takibe alındığı belirtilen iddianamede, "Öğrencilerin farklı illerde üniversite kazanmaları durumunda, ikamet ettiği ildeki sorumluların öğrenci ve ailesiyle irtibat kurarak öğrencinin kazandığı şehre gitmeden önce örgütsel temasın sağlandığı, eğitim için gidilen şehirde karşılandığı, çıkarıldığı evde 'ev abisi veya 'ev ablası' gibi sorumlulukların olmadığı ve farklı illerden eğitim için şehre gelen öğrenci isimlerinin üst yöneticiler aracılığıyla tespit edildikten sonra sözde 'eyalet sorumlusu' vasıtasıyla 'bölge talebe mesulleri'ne ulaştırılıp, irtibat kurulmasının istenildiği tespit edilmiştir." denildi.İddianamede, herhangi bir şehirde örgüte yönelik soruşturmanın artması durumunda, örgüt içerisinde aktif sorumluluk üstlenen şahısların, örgüt yöneticilerinin talimatıyla sorumlu olduğu şehirden başka bir şehre taşınarak faaliyetlerine devam ettikleri, zaman zaman sorumlu oldukları şehirlere gittikleri aktarıldı.Üst yöneticilerden "ağız birliği" talimatıFETÖ'nün yeni do¨nemde des¸ifre edilen ikametlerinden olası go¨zaltı yapılması durumunda, yakalanan kişilerin "agˆız birligˆi" ic¸erisinde olmalarına ilis¸kin u¨st o¨rgu¨t yo¨neticileri tarafından talimat aldıklarının anlaşıldığına işaret edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:"Operasyonda go¨zaltına alınan s¸ahısların, aynı ikameti paylas¸ması hakkında 'Okul ilanlarından tanıs¸tık' veya 'Sosyal medyadan tanıs¸tık' s¸eklinde ifade vermeleri ic¸in telkinde bulunuldugˆu, o¨rgu¨t ic¸erisinde sorumluluk almıs¸ s¸u¨phelilerin beyanlarından anlas¸ılmıs¸tır. Sorus¸turma kapsamında c¸ok sayıda s¸u¨pheli, daha o¨nceden irtibatları olmasına ragˆmen birlikte aynı ikamette go¨zaltına alındıgˆı s¸ahıslarla sosyal medyadan ya da ilanlar u¨zerinden tanışıp birlikte eve c¸ıktıklarını beyan ederek, kendilerine verilen o¨rgu¨t talimatı dogˆrultusunda ifade vermis¸tir."