Fetö Sanığı Akademisyene 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Çankırı
'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan akademisyen, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve açığa alınan Onur Okyar katıldı.
Okyar, savunmasında, hakkındaki suçlamaların o dönemde suç olmadığını ileri sürdü.
Örgüt üyeliği kastıyla faaliyette bulunmadığını savunan Okyar, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanığa, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:42