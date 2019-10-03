Haberler » Güncel » Haber

Fetö sanığı akademisyene 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan akademisyen Yemliha A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

03.10.2019 14:32Fetö sanığı akademisyene 6 yıl 3 ay hapis
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan akademisyen Yemliha A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Yemliha  A., karar duruşmasına hazır bulundu. Yemliha A., örgüt ile bir bağlantısı olmadığını öne sürerek, "Akademik kariyerim boyunca çok çalıştım. Dünyanın en iyi dergilerinde yazılarım var. En iyi kurumlarda projelerimiz var. Suçsuz olmakla birlikte kamu yararına beratımı istiyorum. Çünkü devam eden projelerim var. Lanet olası örgütle alakam yok. Hiç bir delil ve belge yok" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Yemliha A.'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın, Yargıtay süreci dikkate alınarak tuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.



Kayseri, Yemliha, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:14 Uzmanlar silivri'de depremi konuştu -2
17:14 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri
17:14 Ağaca çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı
17:13 Tokat'a şehit ateşi düştü
17:13 Uzmanlar silivri'de depremi konuştu -3
17:13 Yine konteyner ilanıyla dolandırdı
17:13 Egm, hassas burunlu köpeklerin eğitim görüntülerini paylaştı