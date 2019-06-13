13.06.2019 15:20
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FETÖ sanığı astsubaya 7,5 yıl hapis

FETÖ sanığı astsubaya 7,5 yıl hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan astsubay Kürşat D., tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan astsubay Kürşat D., tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Kürşat D. hazır bulundu.  Kontürlü telefondan ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden Kürşat D., "Beş yıldır bu mesleği yapıyorum. Üniformamı kirletmedim. Örgütle bağlantım yok" dedi. Mahkeme, Kürşat D.'yi 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay sürecini gözönüne alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel