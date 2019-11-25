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FETÖ sanığı astsubayın cezasında etkin pişmanlık indirimi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan eski astsubay Mehmet K, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması üzerine cezasında indirim yapılarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum edildi.

25.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:20FETÖ sanığı astsubayın cezasında etkin pişmanlık indirimi
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan eski astsubay Mehmet K, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması üzerine cezasında indirim yapılarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum edildi.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mehmet K. ve avukatı katıldı.
Mütalaası sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın, "FETÖ üyeliği" suçundan cezalandırılmasını ancak örgüt bağına ilişkin verdiği bilgiler kapsamında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
Esasa ilişkin savunma yapan Mehmet K, FETÖ'ye ilişkin bildiklerini samimi olarak anlattığını, bu yapıya isteyerek girmediğini ve pişman olduğunu dile getirdi.
Sanık Mehmet K, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
Savunmanın ardından mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olan sanığın cezasında indirim yaparak 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Mehmet K, kararın kesinleşmesinin ardından 5 yıl boyunca kasıtlı bir suça karışmazsa hakkındaki hüküm düşecek.

Mehmet K, Güncel

Kaynak: AA

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