Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası

Kaynak: AA

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski emniyet müdürü 7 yıl 6 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Nurettin Çolak ve eşi Aysun Çolak ile avukatları katıldı.Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının olduğunu belirtti.Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.Mahkeme heyeti, Nurettin Çolak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, eşi Aysun Çolak'a ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Heyet, sanık Nurettin Çolak'ın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti.