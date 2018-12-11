Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

Şanlıurfa
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski akademisyen sanık Nurten Aksoy, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, kanun hükmünde kararnameyle, Harran
Üniversitesinden ihraç edilen eski akademisyen, sanık Nurten Aksoy ile avukatı katıldı.
Sanık Aksoy, son savunmasında atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.
Duruşma savcısı, sanığın, FETÖ elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya
'da hesap açarak para yatırdığını ve örgüt içi toplantılara katıldığını belirterek, bu yöndeki tanık beyanlarının da dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Nurten Aksoy'a, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
11 Aralık 2018 Salı 16:52