Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

Şanlıurfa
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski akademisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan, Kanun Hükmünde Kararname ile Harran
Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen akademisyen Fatih Mehmet
Adıbelli ile avukatı katıldı.
Sanık, savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın örgüt içi toplantılara katıldığını, bu yöndeki tanık beyanlarının dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA