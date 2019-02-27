Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

Şanlıurfa
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski akademisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Harran
Üniversitesinden ihraç edilen tutuksuz sanık Zekeriya Kaya
ile avukatı katıldı.
Sanık Kaya savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın örgüt içi toplantılara katıldığını belirterek, bu yöndeki tanık beyanları dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA