Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

Şanlıurfa
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski akademisyen, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Harran
Üniversitesinden ihraç edilen tutuksuz sanık İ.F.K. ile avukatı katıldı.
Sanık İ.F.K, savunmasında, örgüte katıldığı için pişman olduğunu kaydederek, beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın örgüt içi toplantılara katıldığını belirterek, bu yöndeki tanık beyanlarının da dikkate alınmasını ve cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık İ.F.K'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA