FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis cezası
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
09.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:58
Adana 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet D. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan Ahmet D, "FETÖ'ye ilişkin tüm bildiklerimi önceki celselerde detaylı şekilde anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan, beyanları dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet D. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan Ahmet D, "FETÖ'ye ilişkin tüm bildiklerimi önceki celselerde detaylı şekilde anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan, beyanları dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Kaynak: AA
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