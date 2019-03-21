Fetö Sanığı Eski Astsubaya Hapis Cezası

Gaziantep
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdulhamit Taşdemir ile avukatı katıldı.
Taşdemir, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sanık, herhangi bir terör örgütüyle bağının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın, örgütün talimatı ve yardımıyla askerlik mesleğine girdiğini ve hiyerarşik olarak örgütsel bağlantısını muhafaza ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Taşdemir'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Gaziantep, Güncel
Kaynak: AA