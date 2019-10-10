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FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

10.10.2019 17:52FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Onur Bingöl ve avukatı katıldı.
Bingöl, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.
Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık Bingöl, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ'nün mahrem yapılanması ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanık Onur Bingöl'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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