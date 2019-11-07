FETÖ sanığı eski AYİM üyesi Ertuğrul Şahin, duruşmaya gelmedi

En yakın kolluğa imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirini ihlal etmesi nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AİYM) üyesi Ertuğrul Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşmaya gelmedi.

Darbe girişiminin başarılı olması halinde devletin üst düzey yöneticilerinin yargılamalarını yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçların yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, sanık Ertuğrul Şahin katılmadı. Duruşmada, Şahin'in avukatı Hüseyin Aygün hazır bulundu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu, tutuksuz yargılanan sanığın, "en yakın kolluğa imza verme" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirini ihlal etmesi üzerine 23 Ekim 2019'da sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Sanığın halen yakalanamadığını, duruşmaya da gelmediğini belirten Burhan Karaloğlu, avukatından sanığın durumunu sordu.

Avukat Hüseyin Aygün, kendisinin de bir bilgisinin bulunmadığını belirterek, "Yaşadığı yeri terk etti diye tahmin ediyorum." dedi.

Gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sanık hakkındaki esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine, sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi.

Duruşma 11 Aralık'a bırakıldı.

Şahin, daha önce katıldığı duruşmalarda ne demişti?

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklu iken soruşturma aşamasında tahliyesine karar verilen eski AYİM üyesi Ertuğrul Şahin'in, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmasına 2 Ekim 2018'de başlandı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde tutuksuz yargılanan ve en yakın kolluğa giderek imza verme şeklinde adli kontrol uygulanan Ertuğrul Şahin'in bir süredir bu şartı yerine getirmediği tespit edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bunun üzerine Şahin hakkında 23 Ekim 2019'da yakalama kararı çıkardı.

Daha önceki duruşmalara katılan Şahin, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Darbe girişime yapanlar tarafından hazırlanan sıkıyönetim listesinde AYİM 1. Daire'de görevlendirildiği, sivil imamlarla görüşerek diğer örgüt üyelerini yönlendirdiği, örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilen Şahin, AYİM üyeliğine atanmadan önce Çukurca'da yaralandığını, tedavisini sürdürebilmesi için Ankara'ya gönderildiğini, AYİM üyeliği görevine de bu nedenle atandığını savundu.

AYİM 2. Dairesi'nde görev yaptığını belirten Şahin, sıkıyönetim listesinde isminin geçmediğini ancak listedeki "Burada ismi geçmeyenler görevine devam eder" notu nedeniyle suçlandığını ileri sürdü.

Kaynak: AA