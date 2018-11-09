Fetö Sanığı Eski Baro Başkanı Öngöz'ün Yargılanmasına Devam Edildi

Trabzon
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında Trabzon eski Baro Başkanı Orhan Öngöz
'ün de bulunduğu 2'si tutuklu, 9'u tutuksuz, 3'ü firari 14 şüpheli sanığın yargılanmasına devam edildi.
Mahkemede, Öngöz'ün Bank Asya
'ya 17-25 Aralık
'tan sonra örgütün talimatlarına benzer şekilde bir çok kez yüklü miktarda Türk Lirası yatırdığı hatırlatıldı. Sanık beyanından, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'ta grubu oluşturan kişilerin gruba üye tüm kişileri görebildiği, grup üyelerinin göremediği öğrenildi.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Orhan Öngöz, Muhammet Nuh Polat ile tutuksuz sanıklar, M.Ö., H.Y., Y.K., İ.E., B.K., S.G. ve S.B. katıldı. Tutuksuz sanıklar, Y.Y. ve S.K. ile firari sanıklar Y.Y., H.Ş. ile Ö.F.Ö. duruşmaya katılmadı.
Duruşma salonunda sanık avukatları ile yakınları da yer aldı.
Mahkeme başkanı, tutuksuz sanıklardan H.Y.'nin, örgüt üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı ByLock'a, 94663 ID numaralı 'Honzalar' kullanıcı adıyla '10764hy' şifresini kullanarak giriş yaptığını, tutuksuz sanıklardan Selman B.'nin ise 181871ID numaralı ByLock'u kullandığını hatırlattı.
Sanık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yapılan incelemede, tutuklu sanıklardan, Trabzon eski Baro Başkanı Orhan Öngöz'ün, 'ReisBey61' kullanıcı adıyla ve 't1461t1461' şifresiyle, 177107 ID numaralı ByLock kullanıcı kaydının tespit edildiği iddia edildi.
Duruşmaya şikayetçi olarak katılan M.B., mahkeme heyetinden Orhan Öngöz'ün tutukluluk halinin devamını, eksiklerin giderilmesini talep etti.
Sanık savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanık Orhan Öngöz hakkında kamu davası açıldığı, örgüte ait gizli haberleşme programı ByLock'ta 'ReisBey61' kullanıcı adıyla yer aldığı, hakkında örgüt üyesi olduğuna dair tanıkların bulunduğu, Gümüşhane
eski Baro Başkanı İsmail Taştan
'ın sanığın örgüt üyesi olduğuna dair beyanlarının bulunduğu, 2011-2013 yılları arasında örgütün toplantılarına katıldığı, örgütün İnsan Hakları Kurulu seçimine ilişkin Urfa
Baro Başkanı'na oy verilmesi yönünde talimat verildiği toplantıya katıldığı, Bank Asya'da katılım hesabı açtırarak bir çok kez yüklü miktarda Türk Lirası üzerinden para yatırdığı, 17-25 Aralık'tan sonra örgütün Bank Asya'ya para yatırılması talimatlarına harfiyen uyduğu ve para yatırmaya devam ettiği, eski Samanyolu Tv
'de örgütün lehine açıklamalarda bulunduğunu, İsmail Taştan'ın etkin pişmanlık kapsamında çelişkili şekilde beyanda bulunduğunun tespit edildiği gerekçesiyle Taştan hakkında, yargılandığı mahkemece etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığının mahkemeye sunulmasını, sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamını talep etti.
Tutuklu sanıklardan Mehmet Nur
Polat, yazılı olarak okuduğu savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini istedi.
Tutuksuz sanık S.B., üye olduğu ByLock grubunda H.Y., Y.Y. ve grubun kurucusu Ö.F.Ö.'nin yer aldığını söyledi.
ByLock kullanıcısı olan ve tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan H.Y. ise, 'Trb' adlı ByLock grubunda ekli olan kişileri yazılı beyanında belirttiğini ve sadece grubu oluşturan kişinin gruptaki tüm üyelerin isimlerini görebileceğini söyledi.
Bunun üzerine mahkeme heyeti, "Gruptaki tüm üyeleri kimin görebileceğini?" sordu.
H.Y. mahkeme heyetinin sorusuna, "ByLock programında sadece grubu oluşturan kişi gruba üye tüm kişileri görebilir. Ben sadece kendi eklemiş olduklarımı görebiliyordum. Whatsapp
'taki gibi grup kuruluyor ancak gruptaki herkesi grubu oluşturan görebiliyordu." cevabını verdi.
Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından söz alan şikayetçi M.B., mahkeme başkanından söz alarak, Orhan Öngöz'ün 2012 yılında gerçekleştirilen Trabzon BARO Başkanlığı seçiminde Mehmet Şentürk
ile iki ayrı aday olarak yarıştıklarını, başkanlığa Şentürk'ün seçildiğini, ancak yönetim kurulu seçimini Öngöz'ün listesinin kazandığını, yönetim kurulunu ele geçirdiklerini, Yunus Yıldız'ın ve dışarıdan Orhan Öngüz'ün alınan kararlarda etkin olduğunu ve birçok faaliyete katıldıklarını iddia etti.
Duruşmaya verilen aranın ardından, mahkeme başkanı, Gümüşhane eski Baro Başkanı İsmail Taştan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden çelişkili ifadelerin giderilmesi için yeniden dinlenmesine, tutuklu sanık Orhan Öngöz'ün ByLock içerikleri ve HTS kayıtlarının ve internet trafik verilerinin incelenmesine, tutuklu sanık Mehmet Nur Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine ve yurt dışı çıkış yasağı konulmasına, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - TRABZON
Trabzon,Orhan Öngöz