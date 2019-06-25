25.06.2019 13:52
Haberler » Güncel » Haber

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9 yıl hapis cezası

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9 yıl hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü firari sanık Mehmet Karabörk'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü firari sanık Mehmet Karabörk 'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, firari sanık Karabörk'ün avukatı katıldı.
Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirterek savunması sorulan sanık avukatı, müvekkilinin FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürdü ve beraatine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Karabörk'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.
Kaynak: AA
Adana , Karabörk , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:28 Ayakkabı sektörü yol haritası değerlendirme toplantısı GSO'da yapıldı
15:28 Darende'de sağlık merkezleri tek çatı altında toplandı
15:27 Madra Dağı'nda orman yangını
15:27 Otomasyon sistemlerini geliştirmeye devam ediyor
15:27 OSMANİYE YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
15:27 KAYSERİ'DE BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ
15:26 Ulaş Belediye Başkanı İlbey'den esnaf ziyareti