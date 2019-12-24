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FETÖ sanığı eski hakim çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakim çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

24.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:46 FETÖ sanığı eski hakim çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası
'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakim çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Abdurrahim Yavuz ile sanık avukatları katıldı, sanık Burçin Yavuz katılmadı.
Sanık Abdurrahim Yavuz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgüt evinde kaldığına yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.
Duruşma savcısı, sanıklar Abdurrahim ve Burçin Yavuz çiftinin örgütün hakim-savcı sınavına yönelik oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını ve örgütün sözde "imamının" ByLock yazışmalarında çiftin FETÖ mensubu olduğuna yönelik yazışmalarının olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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