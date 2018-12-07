Fetö Sanığı Eski Hakim Kılınç Çiftine Hapis Cezası

07 Aralık 2018 Cuma 16:16



07 Aralık 2018 Cuma 16:16

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski hakim çifte 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski hakim Fatih Kılınç ve eşi Leyla Kılınç ile avukatları katıldı.Fatih Kılınç, savunmasında, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını öne sürerek beraatine karar verilmesini istedi.Sanık eski hakim Leyla Kılınç da FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.Mahkeme heyeti de sanık Fatih Kılınç ve Leyla Kılınç'ı ayrı ayrı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.