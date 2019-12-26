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FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

26.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:42 FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Taner Yay, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.
Sanık Yay, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, staj döneminde örgüt evinde kaldığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Yay için yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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