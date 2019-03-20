Fetö Sanığı Eski Hakime 7 Yıl 6 Ay Hapis

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Suat Sonay ve avukatı katıldı.Sonay, savunmasında, ByLock kullanıcısı olduğunu fakat bu program üzerinden kimlerle temasa geçtiğini hatırlamadığını iddia etti.Örgütsel bir amacının bulunmadığını öne süren Sonay, beraatine karar verilmesini istedi.Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumları dikkate alınarak üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve tutuklanması talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanık Suat Sonay'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi.