Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Adana
'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Bilal Acar
ve avukatı katıldı.
Sanık Bilal Acar savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Bilal Acar'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Adana
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:18