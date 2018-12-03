Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:08

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hanifi Hakan Gök ve avukatı katıldı.Sanık Gök, savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.Mahkeme heyeti de sanık Hanifi Hakan Gök'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.