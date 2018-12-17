Fetö Sanığı Eski Hakime Hapis Cezası

Adana
'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Talha D. ve avukatı katıldı.
Sanık Talha D. savunmasında FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia ederek, beraatına karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Talha D'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Adana
Kaynak: AA